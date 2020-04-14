Коронавірус протікає безсимптомно: медики назвали п'ять прихованих ознак

Коронавірус в Україні був діагностований у 3372 людини. 98 пацієнтів померли від ускладнень, які були викликані COVID-19. Загальна кількість інфікованих станом на 14 квітня наближається вже до двох мільйонів осіб.

Медики стверджують, що коронавірус у деяких пацієнтів може протікати безсимптомно або симптоми можуть бути змазаними та прихованими. Деякі ознаки маскують коронавірус зовсім під інші захворювання.

Як розповіли вчені з Оксфордської школи у Великобританії, є п'ять ознак, які можуть насторожити людину і запідозрити інфікування коронавірусом.

Одна з ознак – це втрата смаку і нюху і її вже включили в список симптомів. Однак іноді втрата смаку і нюху є єдиною ознакою того, що людина підхопила COVID-19.

Другою ознакою вчені назвали проблеми з травленням і це не пов'язано з раціоном харчування або конкретними продуктами. Може бути діарея, нудота, розлад шлунку і навіть блювота.

Третя ознака – запалення слизової оболонки очей (кон'юнктивіт). У пацієнтів відзначаються й інші особливості – в органах зору з'являються червоні плями та жилки в очах можуть змінити своє забарвлення.

Четверта ознака – безпричинна втома. Як зазначають медики, втома виникає не від фізичної роботи й супроводжується повним занепадом сил. Втома може супроводжуватися сильною сонливістю і неприємними відчуттями у вигляді ниття у всьому тілі.

П'ята ознака – шкірні прояви у вигляді кропив'янки, почервоніння, відчуття обмороження або вогнища алергічних реакцій. Зазвичай ці явища з'являються без видимих причин і можуть зникати протягом двох діб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили заяву про кількість інфікованих, у яких немає симптомів.