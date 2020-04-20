Коронавірус в Почаївській Лаврі: помер монах, який виганяв диявола

Коронавірус і церква (Колаж РБК-Україна)

У Почаївській Лаврі помер монах, у якого підозрювали коронавірус

Коронавірус в Україні був діагностований у 5710 осіб і станом на 20 квітня, від COVID-19 померла 131 людина. У Тернопільській області помер ще один монах з Почаївської Лаври з підозрою коронавірус.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 19 квітня від коронавірусу помер 76-річний монах отець Аверкій. За даними "Тернопільської газети", у ченця був коронавірус, проте офіційного підтвердження немає. Отця Аверкія характеризують як чудову, добру і скромну людини. Він мав великий авторитет серед братії та ніколи ні з ким не конфліктував. Останнім часом чернець вів дуже відокремлений спосіб життя і рідко з'являвся на людях.

Варто відзначити, що за інформацією від місцевих видань, отець Аверкій був відомий як той, що виганяє диявола з людей.

"Вчора на 77 році свого земного життя відійшов до Господа ігумен Аверкій з Почаївської Лаври. Я познайомився з ним у 90-ті, коли тільки почав ходити в церкву, а отець був Аверкій в той час духівником Свято-Введенського жіночого монастиря в Чернівцях. Зустрічав його в ті роки в місті, він був у старому залатаному підряснику і в таких же сандалях. У нього було дуже легко сповідатися. Ми дуже шкодували, коли він виїхав з Чернівців в Почаївську Лавру. Чудовий, скромний, мудрий чернець. Упокой Господи його душу", - повідомив на своїй сторінці у Facebook Павло Белобрицкий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Почаївській Лаврі підозрюють спалах коронавірусу, але настоятель відмовляється спілкуватися з медиками.