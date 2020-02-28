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Коронавірус з Китаю: страшна хвороба підтвердилася у ще однієї українки

STYLERЖиття    28.02.2020 - 12:46
Коронавірус з Китаю: страшна хвороба підтвердилася у ще однієї українки
Коронавірус з Китаю вразив уже п'ятьох українців (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус Covid-2019 вразив ще одну громадянку України в Італії

Коронавірус Covid-2019 продовжує вражати жителів планети. Станом на 28 лютого загиблих від страшного вірусу понад 2800 осіб, заражених – понад 80 тисяч осіб і майже 36 тисяч людей одужала. Нові спалахи фіксуються в різних країнах і серед тих, що заразилися є українці.

На круїзному лайнері Dimond Princess, який стоїть в Японії, коронавірус був виявлений у 4 українців. Всього на лайнері знаходиться 25 громадян України. Хворі українці були госпіталізовані до лікарні в Токіо і їх стан здоров'я задовільний.

Також стало відомо про 25-річну українку, яка заразилася коронавірусом в Італії. Як розповіла журналіст Маріанна Сороневич на своїй сторінці в Facebook, молода дівчина вирушила в гості до батьків на околицю Салерно і там відчула нездужання. Два тести підтвердили, що у громадянки України коронавірус.

"Підозра захворювання 25-річної українки в Монтиліо Антилії коронавірусом підтвердилася. Перший аналіз був проведений в інфекційній лікарні Котуньо в Неаполі. Згідно з протоколом, повторний аналіз зробили в римській лікарні Спаланцані. Дівчина 15 лютого з Кремони, яка межує з зоною карантину, приїхала до батьків у Монтано-Антилію, біля Салерно. П'ять днів тому у дівчини піднялася температура, разом з рідними вона звернулася у "швидку допомогу лікарні Валло-делла-Луканія", - повідомила Сороневич.

Вона додала, що українку перевели в інфекційну лікарню Кутуньо в Неаполі. В італійських ЗМІ повідомили, що 25-річна українка – біолог і лабораторний технік. Її стан здоров'я задовільний. Медики простежили весь її шлях пересування та ізолювали в карантин всіх родичів.

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