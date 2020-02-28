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Коронавірус може бути ще небезпечніше, ніж раніше: нова заява вчених

STYLERЖиття    28.02.2020 - 10:27
Коронавірус може бути ще небезпечніше, ніж раніше: нова заява вчених
Коронавірус з Китаю (Колаж РБК-Україна)

Американські вчені розповіли, як коронавірус Covid-2019 може поширюватися швидше

Коронавірус з Китаю Covid-2019 за кілька місяців забрав життя майже трьох тисяч людей. З початку спалаху кількість заражених склало 82 тисячі осіб, третина хворих безнапасно одужала. Нові випадки захворювання фіксують у багатьох країнах світу, а за останню добу померло 57 осіб.

Медики провели розтин першого загиблого від коронавірусу і з'ясували, що вірус головним чином вражає легені людини. У доповіді зазначено, що інформації про ураження інших внутрішніх органів поки недостатньо.

Крім того, як заявив директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд під час доповіді в Конгресі, коронавірус може жити на відкритих поверхнях від двох годин і більше.

"Для міді та сталі це досить типово, це приблизно дві години. Але, я скажу, на інших поверхнях – картоні або пластику, це довше, і тому вивчаємо", - сказав Редфілд і додав, що на круїзному лайнері Dimond Princess спалах коронавірусу сталася саме з цієї причини.

На борту лайнера перебуває 25 українців, четверо з них заразилися коронавірусом. Їх госпіталізували в лікарню Токіо і медики оцінюють їх стан як задовільний. Ще одна українка заразилася коронавірусом в Італії.

Відомо, що 25-річна дівчина приїхала в гості до батьків у Монтиліо Антилію, біля Салерно. У неї піднялася температура і її екстрено доставили в лікарню, де медики провели кілька тестів і підтвердили зараження коронавірусом. Дівчину доставили в лікарню в Неаполі, її стан задовільний, загрози її життю немає.

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