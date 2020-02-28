Коронавирус из Китая: страшная болезнь подтвердилась у еще одной украинки

Коронавирус из Китая поразил уже пятерых украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус Covid-2019 поразил еще одну гражданку Украины в Италии

Коронавирус Covid-2019 продолжает поражать жителей планеты. По состоянию на 28 февраля погибших от страшного вируса более 2800 человек, зараженных – более 80 тысяч человек и почти 36 тысяч человек выздоровела. Новые вспышки фиксируются в разных странах и среди заразившихся есть украинцы.

На круизном лайнере Dimond Princess, который стоит в Японии, коронавирус был обнаружен у 4 украинцев. Всего на лайнере находится 25 граждан Украины. Заболевшие украинцы были госпитализированы в больницу в Токио и их состояние здоровья удовлетворительное.

Также стало известно о 25-летней украинке, которая заразилась коронавирусом в Италии. Как рассказала журналист Марианна Сороневич на своей странице в Facebook, молодая девушка отправилась в гости к родителям на окраину Салерно и там почувствовала недомогание. Два теста подтвердили, что у гражданки Украины коронавирус.

"Подозрение заболевания 25-летней украинки в Монтилио Антилии коронавирусом подтвердилась. Первый анализ был проведен в инфекционной больнице Котуньо в Неаполе. Согласно протоколу, повторный анализ сделали в римской больнице Спаланцани. Девушка 15 февраля из Кремоны, которая граничит с зоной карантина, приехала к родителям в Монтано-Антилию, возле Салерно. Пять дней назад у девушки поднялась температура, вместе с родными она обратилась в скорую помощь больницы Валло-делла-Лукания", - сообщила Сороневич.

Она добавила, что украинку перевели в инфекционную больницу Кутуньо в Неаполи. В итальянских СМИ сообщили, что 25-летняя украинка – биолог и лабораторный техник. Ее состояние здоровье удовлетворительное. Медики отследили весь ее путь передвижения и изолировали в карантин всех родственников.