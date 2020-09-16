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Коронавірус і грип може бути у людини одночасно: випадки є

Середа 16 вересня 2020 11:45
Коронавірус і грип може бути у людини одночасно: випадки є
Лікар розповів про грип і коронавірус (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ізраїльський лікар розповів про зв'язки COVID-19 та грипу

Ізраїльський лікар анестезіолог Борис Бриль повідомив, що не варто думати, що коронавірусом та грипом не можна захворіти одночасно. За словами медика, такі випадки вже зафіксовані в медичній практиці.

"Вірус грипу і COVID-19 – це два різних віруси. Так само як SARS – це теж інший вид коронавірусу. Це не ідентичні речі", - розповів доктор "Обозревателю".

Медик зазначив, що вірус з'єднується не з усіма клітинами в організмі.

"Можна і зламати ногу, і зламати палець. Це дві різні речі. У цій ситуації те ж саме. Вірус з'єднується не з усіма клітинами в організмі. На сьогоднішній день є випадки, коли у людини є COVID-19 і ще приєднується грип. Ми ще не перебуваємо в сезоні грипу для того, щоб говорити про це по повній програмі. Але такі випадки є", - повідомив Борис Бриль.

Лікар згадав, що COVID-19 вражає весь організм, а у грипу інший механізм дії.

"При COVID-19 іде ураження всіх систем в організмі – уражається і печінка, і нирки, частково це схоже на васкуліт. Грип – це трохи інше захворювання. У нього інший механізм, він з іншого сімейства, він взагалі по-іншому діє", - сказав медик.

Відзначимо, що раніше лікар-вірусолог доктор медичних наук Алла Мироненко повідомляла, що грипом та коронавірусом не можна захворіти одночасно. Вона пояснювала це тим, що одну клітину зазвичай не потрапляють два віруси, бо при інфікуванні людини виділяється інтерферон - захисний білок. Саме він не пускає в клітку інші віруси.

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