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Коронавирус может быть еще опаснее, чем ранее: новое заявление ученых

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 10:27
Коронавирус может быть еще опаснее, чем ранее: новое заявление ученых
Коронавирус из Китая (Коллаж РБК-Украина)

Американские ученые рассказали, как коронавирус Covid-2019 может распространяться быстрее

Коронавирус из Китая Covid-2019 за несколько месяцев унес жизни уже почти трех тысяч человек. С начала вспышки количество зараженных составило 82 тысячи человек, треть заболевших благополучно выздоровела. Новые случаи заболевания фиксируют во многих странах мира, а за последние сутки скончалось 57 человек.

Медики провели вскрытие первого погибшего от коронавируса и выяснили, что вирус главным образом поражает легкие человека. В докладе указано, что информации о поражении других внутренних органов пока недостаточно.

Кроме того, как заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд во время доклада в Конгрессе, коронавирус может жить на открытых поверхностях от двух часов и более.

"Для меди и стали это довольно типично, это примерно два часа. Но, я скажу, на других поверхностях – картоне или пластике, это длиннее, и поэтому изучаем это", - сказал Редфилд и добавил, что на круизном лайнере Dimond Princess вспышка коронавируса произошла именно по этой причине.

На борту лайнера находится 25 украинцев, четверо из них заразились коронавирусом. Их госпитализировали в больницу Токио и медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Еще одна украинка заразилась коронавирусом в Италии.

Известно, что 25-летняя девушка приехала в гости к родителям в Монтилио Антилию, возле Салерно. У нее поднялась температура и ее экстренно доставили в больницу, где медики провели несколько тестов и подтвердили заражение коронавирусом. Девушку доставили в больницу в Неаполе, ее состояние удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

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