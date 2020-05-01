Коронавірус у дітей: медики б'ють на сполох через дивний запальний синдром

Коронавірус у дітей (Фото: freepik.com)

Медики стурбовані тим, що COVID-19 викликає у дітей дивне і небезпечне запалення

Коронавірус в Україні був діагностований у 10 406 осіб. З початку пандемії повністю одужали 1238 пацієнтів, а 261 особа померла через супутні ускладнення. За останню добу COVID-19 був зафіксований в 540 осіб, з них 87 – це медичні працівники, а 45 – це діти.

В Європі медики б'ють на сполох через масове запальний синдром у дітей при COVID-19, який призводить до реанімації. У Великобританії в лікарні почали надходити діти, у яких діагностували запальний синдром невідомого походження та ознаки токсичного шоку. Аналізи показували ураження організму, як при важкій формі COVID-19. Також лікарі зазначили, що синдром у дітей має схожість з хворобою Кавасакі, пише USA Today.

Варто відзначити, що COVID-19 підтверджується не у всіх дітей, які були госпіталізовані з запальним синдромом. Частково аналізи були негативні, частково – позитивні.

Подібна ситуація спостерігається й у Франції. Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран повідомив, що в лікарню надходять діти з високою температурою, проблемами травлення і загальним судинним запаленням. І аналізи також частково підтверджують наявність коронавірусу, а частково – ні.

"Сьогодні нічого не дозволяє встановити зв'язок між хворобою Кавасакі та COVID-19, але ми констатуємо те, що у дітей з позитивним тестом на COVID-19 розвиваються симптоми, які відповідають симптомам хвороби Кавасакі, такі як нестабільний тиск і важка форма міокардиту", - зазначив ревматолог і педіатр Лікарні матері та дитини в Ліоні Олександр Біло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені заявили про важливий прорив у лікуванні коронавірусу.