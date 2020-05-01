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Коронавирус у детей: медики бьют тревогу из-за странного воспалительного синдрома

STYLERКоронавирус    01.05.2020 - 08:08
Коронавирус у детей: медики бьют тревогу из-за странного воспалительного синдрома
Коронавирус у детей (Фото: freepik.com)

Медики встревожены тем, что COVID-19 вызывает у детей странное и опасное воспаление

Коронавирус в Украине был диагностирован у 10 406 человек. С начала пандемии полностью выздоровели 1238 пациентов, а 261 человек скончался из-за сопутствующих осложнений. За последние сутки COVID-19 был зафиксирован у 540 человек, из них 87 – это медицинские работники, а 45 – это дети.

В Европе медики бьют тревогу из-за массового воспалительного синдрома у детей при COVID-19, который приводит к реанимации. В Великобритании в больницы стали поступать дети, у которых диагностировали воспалительный синдром неизвестного происхождения и признаки токсического шока. Анализы показывали поражение организма, как при тяжелой форме COVID-19. Также врачи отметили, что синдром у детей имеет сходство с болезнью Кавасаки, пишет USA Today.

Стоит отметить, что COVID-19 подтверждается не у всех детей, которые были госпитализированы с воспалительным синдромом. Частично анализы были отрицательные, частично – положительные.

Подобная ситуация наблюдается и во Франции. Министр здравоохранения Оливье Веран сообщил, что в больницу поступают дети с высокой температурой, проблемами пищеварения и общим сосудистым воспалением. И анализы также частично подтверждают наличие коронавируса, а частично – нет.

"Сегодня ничего не позволяет установить связь между болезнью Кавасаки и COVID-19, но мы констатируем то, что у детей с положительным тестом на COVID-19 развиваются симптомы, которые соответствуют симптомам болезни Кавасаки, такие как нестабильное давление и тяжелая форма миокардита", - отметил ревматолог и педиатр Больницы матери и ребенка в Лионе Александр Бело.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые заявили о важном прорыве в лечении коронавируса.

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