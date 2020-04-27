Коронавірус атакує мозок: лікарі назвали жахливі наслідки

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус може викликати неврологічні розлади

Коронавірус COVID-19 впливає на мозок людини. Неврологічні симптоми були виявлені лікарями з США у більш третини досліджуваної групи пацієнтів. Що відомо про нову небезпеку, яку таїть штам вірусу SARS-CoV-2 - в матеріалі Styler.

Так, останні дані медиків кажуть, що 36% пацієнтів мали ті чи інші збої в роботі мозку, пише Science Alert.

Вчені вже зараз кажуть, що коронавірус не проста респіраторна інфекція - хвороба охоплює дуже широкий спектр симптомів, впливаючи на систему травлення (нудота, діарея), роботу серця, порушуючи згортання крові. До цих симптомів лікарі додали ще й неврологічні.

У більшості випадків ці симптоми виражені не надто сильно, але в ряді випадків доходило і до паралічу. До легких неврологічних симптомів можна віднести головний біль, запаморочення, втрату смаку і нюху. М'язова слабкість - більш важкий неврологічний симптом, а іноді коронавірус може призводити до судом, галюцинацій і навіть паралічу.

Наприклад, у деяких пацієнтів хворих COVID-19 було супутнє аутоімунне захворювання - Синдром Гійома-Барре. При такому стані імунна система помилково атакує нервові клітини при потраплянні в організм інфекції. Це призводить до сильної м'язової слабкості, а часом паралізує людину.

Зазначимо, що коронавірус не єдиний респіраторний вірус, здатний атакувати нервову систему. Наприклад, грип, кір і деякі інші віруси можуть вражати мозок або центральну нервову систему і викликати неврологічні захворювання.

Раніше ми писали, що лікарі назвали симптоми легкого і важкого коронавірусу, розповівши, як вчасно їх розпізнати і звернутися до лікаря.