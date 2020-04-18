Коронавірус 2020: як маска може нашкодити дитині і що з цим робити

Коронавірус 2020 - чому захисні маски небезпечні для немовлят (колаж: РБК-Україна)

Використання захисної маски дітьми під час коронавірусу чревате наслідками

Коронавірус 2020 вражає не тільки дорослих, але й малюків. Щоб уберегти своїх дітей, батьки купують захисні маски, однак медики вважають, що подібна витівка може призвести до неприємних наслідків. Про це інформує видання "Daily Mail".

Дітям до двох років не рекомендується носити захисні маски на обличчі незважаючи на пандемію коронавірусу, оскільки є ризик задушення. Це пов'язано з тим, що у немовлят дуже маленькі дихальні шляхи.

За словами доктора Майка Каппелло, при носінні маски маленькі діти піддаються великому ризику, адже доставка кисню до легень обмежується.

"Тканинні лицьові покриття не слід носити дітям молодше двох років, тим, у кого проблеми з диханням, тим, хто знаходиться без свідомості, недієздатний чи іншим чином не має можливості зняти маску без сторонньої допомоги", - сказав він.

В якості альтернативи батькам рекомендують прикривати якимось легким матеріалом перенісся або коляску дитини, але ні в якому разі не використовувати маску.

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