Коронавирус 2020: как маска может навредить младенцу и что с этим делать

Коронавирус 2020 - почему защитные маски опасны для младенцев (коллаж: РБК-Украина)

Использование защитной маски детьми во время коронавируса чревато последствиями

Коронавирус 2020 поражает не только взрослых, но и младенцев. Чтобы уберечь своих детей, родители покупают защитные маски, однако медики считают, что подобная затея может привести к неприятным последствиям. Об этом информирует издание "Daily Mail".

Детям до двух лет не рекомендуется носить защитные маски на лице несмотря на пандемию коронавируса, поскольку есть риск удушения. Это связано с тем, что у младенцев очень маленькие дыхательные пути.

По словам доктора Майка Каппелло, при ношении маски маленькие дети подвергаются большому риску, ведь доставка кислорода к легким ограничивается.

"Тканевые лицевые покрытия не следует носить детям младше двух лет, тем, у кого проблемы с дыханием, тем, кто находится без сознания, недееспособен или иным образом не имеет возможности снять маску без посторонней помощи", - сказал он.

В качестве альтернативы родителям рекомендуют прикрывать каким-то легким материалом переноску или коляску ребенка, но ни в коем случае не использовать маску.

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