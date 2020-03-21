Коронавірус 2020: Кейт Міддлтон і принц Вільям пояснили важливий момент

Кейт Міддлтон і принц Вільям продовжують ходити на роботу, незважаючи на те, що старші члени королівської сім'ї давно самоізолювалися через коронавірус. Діти герцогів більше не ходять в школу і знаходяться на карантині вдома. Про це інформує Daily Mail.

Наголошується, що герцоги Кембриджські відвідали колл-центр служби швидкої допомоги в Лондоні, де поспілкувалися з диспетчерами і черговими лікарями. Вони подякували співробітників центру за самовіддану роботу під час пандемії коронавірусу.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото:instagram.com/kensingtonroyal)

Під час візиту Кейт і Вільям кілька разів обробляли руки антисептиком, намагаючись разом з тим підтримувати рекомендовану дистанцію в один метр з іншими людьми. Таким чином, герцоги показали, як важливо дотримуватися правил.

Навіть для того, щоб сфотографуватися, вони намагалися перебувати на відстані. Для свого виходу герцогиня вибрала брючний костюм благородного рожевого відтінку бренду Marks & Spencer.

Раніше ми писали, що Єлизавета II покинула Букінгемський палац через коронавірус. Якщо ситуація ще більше погіршиться, Єлизавету та її 98-річного чоловіка принца Філіпа помістять на карантин у їх норфолькському маєтку Сандрингем.

Нагадаємо, що відомий актор шокував визнанням про Меган Маркл.