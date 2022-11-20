Королевский праздничный салат за копейки: готовить очень просто!
Салат с печенью трески - вкуснейшее блюдо домашней кухни, которое идеально впишется в любой праздничный стол. По составу он немного напоминает знакомую всем "Мимозу", но по вкусу конечно же отличается.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Вареный картофель - 2 шт.
- Вареная морковь - 2 шт.
- Печень трески - 1 банка
- Зеленый лук - 2-3 шт.
- Маринованные огурцы - 120 г
- Майонез - по вкусу
- Яйца - 3 шт.
Пошаговое приготовление
Первый слой: натереть картофель на крупной терке.
Второй слой: размять печень трески вилкой.
Третий слой: мелко нарезать зеленый лук.
Четвертый слой: мелко нарезать маринованные огурцы. Смазать майонезом.
Пятый слой: натереть на крупной терке морковь. Смазать майонезом.
Шестой слой: Натереть яичные белки на мелкой терке. Смазать майонезом.
Седьмой слой: размять желтки вилкой и выложить сверху.
Накрыть салат пищевой пленкой и дать настояться в холодильнике 30-60 минут.
Ранее мы писали, как приготовить салат Оливье по ресторанному рецепту. Очень необычный способ.
Кроме того сообщалось, об ошибках, допускаемых при приготовлении винегрета.