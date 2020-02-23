Королева проти: Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з серйозними неприємностями

Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з неприємностями після виходу з королівської родини. Сассекські вже витратили сотні тисяч фунтів стерлінгів на новий веб-сайт Sussex Royal, однак, як виявилося, зусилля не були того варті.

Королева заборонила Гаррі і Меган використовувати слово "королівський" у своєму брендінгу. Хоча ще недавно пара прагнула зареєструвати Sussex Royal у якості глобального товарного знака для цілого ряду предметів і видів діяльності, включаючи одяг, канцелярські товари, книги та соціальні послуги.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Крім того, в плани подружжя входило створення нової благодійної організації "Сассекс Роял, фонд герцога і герцогині Сассекських". Є припущення, що таким чином королева мстить за те, що Меган і Гаррі відмовилися від виконання всіх королівських обов'язків.

За словами джерел, сама пара засмучена і навіть роздратована подібною заявою. "Так, дякую, ми знаходимося в процесі з'ясування всього цього, а тепер, не могли б ви просто дати нам хвилину, щоб зробити це?", - коментують Сассекські.

Незважаючи на все це, зацікавленість у співпраці з герцогами Сассекськими висловлює керівництво Netflix. Головний менеджер компанії Тед Сарандос сказав, що хотів би працювати з Гаррі і Меган, незалежно від обставин.