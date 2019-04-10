Король Лев повертається: у мережі показали новий трейлер мультфільму

"Король Лев" вийде на великі екрани 19 липня 2019 року. Студія Disney анонсувала новий трейлер римейку відомого мультфільму 1994 року.

Режисером картини виступив Джон Фавро, який знімав "Залізну людину" і "Книгу джунглів". Ролі озвучують Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе та інші.

В Україні прем'єра мультфільму відбудеться 18 липня 2019 року.

Варто зазначити, що оригінальний "Король Лев", який був випущений в 1994 році, зібрав у прокаті рекордні для класичної анімації 968 мільйонів доларів. При цьому він завоював три премії "Золотий глобус" і дві премії "Оскар".

Відео: YouTube/Walt Disney Studios

Користувачі мережі зазначили чудову картинку мультфільму.

"Візуально дивовижно, але не вистачає шарму, сподіваюся, це всього лише в трейлері";

"Вийшло майже як документальна природа від Disney";

"Тімон і Пумба схвилювали мене зараз, це мої улюблені персонажі з "Короля Лева";

"Хороша робота, це виглядає реально";

"Візуалізація визначна. Цей фільм стане найуспішнішим римейком в ігровому кіно";

"Я не плачу, це просто краплі дощу на моєму обличчі. Серйозно, це виглядає так добре. Я буду ридати в кінотеатрі";

"Давайте будемо чесними, цей фільм піде на користь. Але він ніколи не зможе відповідати рівню ажіотажу і емоціям, які були в оригіналі".

"Одна хвилина мовчання для людей, які думали, що леви справжні".

Нагадаємо, що американський телеканал показав трейлер серіалу "Чорнобиль", який вийде на телеканалі HBO.

Раніше повідомлялося про те, що в мережу злили першу серію фінального сезону "Гри престолів".