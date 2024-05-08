Многие это делают: вот за какое нарушение ПДД у водителей могут забрать права

Сумма штрафа

Использование средств связи позволяется с помощью специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, что позволяет не отвлекаться от управления транспортным средством.

Согласно пункту 2.9 (д) ПДД Украины, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке.

За такое нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.

"Штрафы ничто по сравнению с вашей безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения!" - говорится в сообщении.

Однако если такой разговор заставил других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности, то штраф увеличивается до 1445 грн или может быть лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года (часть 5 статьи 122 КУоАП). В этом случае полицейский составляет протокол, который передается в суд.

Вместе с составлением протокола, полицейский временно забирает водительское удостоверение к решению дела в суде. Водительское удостоверение хранится в полицейском отделении до принятия решения суда по делу. В течение этого периода водителю выдается временный талон на право управления.

Почему опасно использовать телефон во время движения

Дело в том, что для переключения внимания водителя с дорожной обстановки на телефон, требуется достаточно большая мозговая активность, которая снижает внимание водителя и создает опасность вовремя не отреагировать на изменившуюся ситуацию.

Наиболее актуально это в условиях сложной дорожной обстановки, в сложных погодных условиях, в темное время суток. Особенно подвержены риску уставшие или пожилые водители.

Как разрешено использовать телефон

Ведущая гарнитура

Это обычные наушники с микрофоном. Чтобы не нажимать рукой на прием вызова, можно в настройках телефона сделать автоответ через необходимое количество секунд и телефон сам ответит на звонок.

Режим громкой связи

Если минигарнитура не подключена, можно включить громкую связь на телефоне, положить ее на панель машины и вести разговор.

Беспроводная гарнитура

Гарнитура и телефон соединяются по беспроводному каналу через Bluetooth, при этом телефон вообще не нужно брать в руки.

Многофункциональная мультимедийная система автомобиля с поддержкой функции свободные руки (Bluetooth)