Польза от смеха просто невероятная! Сколько нужно смеяться в день, чтобы укрепить здоровье

Польза смеха для человека

По словам ученых, смех - сильное лекарство. Он сближает людей, вызывает здоровые физические и эмоциональные изменения в теле, укрепляет иммунную систему, повышает настроение, уменьшает боль, защищает от разрушительного воздействия стресса.

Юмор придает сил в тяжелых ситуациях, возвращает разум и тело в равновесие, вселяет надежду, связывает с другими людьми, помогает заземляться, оставаться бдительными и сосредоточенными. А еще он помогает высвободить гнев и быстрее простить.

Во время активного смеха происходит своеобразная дыхательная гимнастика, так как задействованы диафрагма и мышцы тела - не менее 80. Это улучшает кровообращение и отток лимфы, активизируется парасимпатичная нервная система.

Смех расслабляет тело. Хороший смех от души, снимает напряжение и стресс, оставляя мышцы расслабленными на срок до 45 минут.

Укрепляет иммунитет. Он снижает уровень гормонов стресса и увеличивает количество иммунных клеток и антител, борющихся с инфекциями и это повышает сопротивляемость болезням.

Защищает сердце. Улучшает функцию кровеносных сосудов и увеличивает кровоток, что помогает защитить от сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижает чувство гнева. Смех способен быстро рассеять гнев и потушить конфликты. Это позволяет уйти от конфронтации, избавиться от горечи и обиды.

Нормализует гормональную систему. Смех снижает уровень гормона стресса кортизола и повышает уровень гормона счастья - эндорфина, естественных химических веществ, которые отвечают за хорошее самочувствие. Эндорфины способствуют общему ощущению благополучия и могут временно облегчить боль.

Помогает жить дольше. Люди с сильным чувством юмора пережили тех, кто смеется крайне редко.

Помогает оставаться психически здоровым. Смех заставляет чувствовать себя хорошо и это позитивное состояние остается надолго после того, как смех утихает. Юмор помогает сохранять позитивный и оптимистичный настрой в трудных ситуациях, разочарованиях и потерях.

Делает сильнее. Смех не просто дает передышку от боли, он дает силы и мужество, чтобы найти новые источники смысла и надежды.

Сближает с другими людьми. Смех способен преодолеть барьеры и сблизить даже с незнакомым человеком. Например, вы вместе с соседями по транспорту смеетесь с забавной собачки и это вас сближает.

Сколько нужно смеяться для здоровья

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта провели интересный эксперимент - они изучали, сколько энергии нужно человеку на смех.

Выяснилось, что у участников эксперимента во время смеха сгорало на 20% больше калорий, чем в состоянии покоя. При этом, мужчины смеялись больше, чем женщины.

Если человек будет смеяться не менее 15 минут в день, то он потратит 40-50 калорий. Если смеяться от души ежедневно, то можно похудеть за год на 2 кг.

В целом ученые рекомендуют смеяться ежедневно порциями - по 10-15 минут не менее 3-4 раз в сутки - это помогает восстановить здоровье и благотворно влияет на нервную систему и психику.

Как смеяться больше

Будьте спонтанными. Юмор и смех расслабляет, очищает ваши мысли и голову от бесконечных обдумываний проблем.

Отпустите оборону и запреты. Смех помогает забыть обиду, осуждения, критику и сомнения. Он помогает вам справиться со страхами и стрессом.

Будьте искренними. Благодаря смеху вы сможете выразить чувства и эмоции, которые спрятаны глубоко внутри.

Улыбайтесь чаще. Тренируйте улыбку - применяйте ее, для того чтобы поздороваться с другими людьми, улыбайтесь внешне при взгляде на что-то смешное. Улыбайтесь, когда говорите спасибо, оплачиваете покупки, общаетесь с людьми.

Проводите время с веселыми людьми. Общайтесь с теми, кто часто улыбается и имеет прекрасное чувство юмора. Посещайте компании, где любят играть в смешные игры или рассказывать смешные истории.

Смотрите смешные фильмы, ролики, телешоу или посты в социальных сетях. Посетите комедийный клуб, прочитайте смешную книгу, поиграйте с детьми или домашними животными - они тоже способствуют выработке улыбки и смеха.