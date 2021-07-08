Корінні народи і нацменшини в Україні: хто підпадає під ці поняття і чим вони відрізняються

Відповідно до закону, корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України. Також на право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Корінні народи в Україні

Корінними народами називають ті народи, які проживають у багатоетнічних суспільствах незалежних країн і є нащадками тих, хто населяв країну або географічну область, частиною якої є дана країна.

В Україні корінними народами є кримські татари, караїми та кримчаки, які походять з території Криму. Решта етносів є національними меншинами України. Тобто є діаспорою народів, котрі мають свої етнічні батьківщини чи національні утворення за межами нашої країни.

Як свідчать дані ООН, у світі до корінних народів належать 370 мільйонів осіб у більш ніж 70 країнах, багато хто з яких перебуває на межі зникнення. Окрім того, важливою характеристикою корінних народів є також і те, що вони, незалежно від правового стану, зберігають деякі або всі свої соціальні, економічні, культурні і політичні інститути.

Національні меншини в Україні

До них відносять групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

На території України проживають громадяни понад 100 національностей. До найбільших національних меншин належать росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, поляки, євреї, вірмени, греки.

Найбільша етнічна меншина в Україні — росіяни. Їхня кількість становить 8334,1 тис. осіб і становить 17,3 %. Вони належать до давніх жителів України. Селитися на нашій землі вони почали ще з XV ст. Багато їх поселилось на Слобідській Україні у XVI—XVII ст., а у XVIII ст. — на узбережжі Чорного та Азовського морів

В Україні висока частка росіян спостерігається серед всього населення в АР Крим (58.3 %), Луганській (39.0 %), Донецькій (38.2 %), Харківській (25.6 %), Запорізькій (24.7 %), Одеській (20.7 %), Дніпропетровській (17.6 %), Херсонській (14.1 %) областях, у м. Києві (13.1 %).