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Корбан назвав позов "Укрнафти" до "Нафтогазу" аферою Коломойського: в чому суть 

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Київ, Субота 06 листопада 2021 18:03
Корбан назвав позов "Укрнафти" до "Нафтогазу" аферою Коломойського: в чому суть  Фото: Геннадій Корбан (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

2009 року в олігарха Ігоря Коломойського виникла ідея, щоб "Укрнафта" відсудила у "Нафтогазу" обсяги газу, закачані колись у сховища "Укртрансгазу" та вилучені для потреб населення.

Про це заявив колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"У чому афера? Зараз я розповім, ви зрозумієте. Тому що диявол, як то кажуть, криється в деталях. Газ - це товар, який не визначений родовими ознаками. Інакше кажучи, коли у вас у квартирі стоять меблі, їх можна описати – це, скажімо, меблі епохи Людовіка XIV, із золотими вензелями, розміром 30 на 40 або 120 на 80, мають три ящики, дві засувки і так далі. А газ так описати неможливо. І у газосховищах ніде не написано, що це газ "Укрнафти", а це газ Павла Фукса, а це ще чийсь. Тому що газ не визначено родовими ознаками. Тому, коли відбувається така угода, особа, яка навіть довела, що у нього викупили цей газ за низькою ціною, вона може претендувати виключно на грошову компенсацію згідно з нашим законодавством за ціною на момент відвантаження.

Так ось, внаслідок такої колізії, десь 2009 року у Коломойського виникла ідея: а давайте відсудимо обсяг. І було створено прецедент. Було подано низку позовів, за якими було визнано незаконними якісь окремі постанови Кабміну позаминулого століття. Окремо було подано позов про визнання права власності на обсяг газу. І в 2010-му він мав рішення Верховного Суду - таке дуже "міцне" - яким "Укрнафта" відсудила обсяг газу. Наприклад, 2 мільярди кубів", - пояснив Корбан.

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Укрнафта Нафтогаз України Генадій Корбан
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