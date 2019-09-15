Концерти не відміняю: вагітна Наталка Карпа повідомила, чи піде в декрет

Фото: Наталка Карпа (прес-служба співачки)

Наталка Карпа чекає свого первістка, але поки не відміняє концерти

Співачка Наталка Карпа, яка зараз знаходиться в положенні, розповіла, як себе зараз почуває і, чи збирається йти зі сцени найближчим часом. Про це вона повідомила в передачі "Світське життя" у розмові з ведучою Катею Осадчою.

За словами артистки, зараз вона почуває себе чудово і поки що не планує скасовувати свої виступи. За її словами, вона відпрацює заплановані концерти, а потім піде в декретну відпустку.

"Я ж не знала, як все це буде, тому що це в перший раз і насправді я себе дуже добре почуваю і я можу давати концерти, дитина дозволяє. Але в декрет я все ж планую йти, тому що я розставила собі певну пріоритетність і розумію, що це для мене набагато важливіше. Я допрацюю концерти, які у нас вже заплановані, а потім піду в декрет", - повідомила Наталка.

Фото: Наталка Карпа (instagram.com/natalkakarpa)

За словами виконавиці, майбутню стать дитини вони з чоловіком поки не знають, дуже важко визначити на УЗД, адже дитина приймає виверткі положення і зараз цього не видно.

"Стать по сьогоднішній день ми не знаємо. У нас вже було третє та четверте УЗД на якому ми б вже повинні були знати стать, але наша історія така, що малюк складає ногу на ногу, ручки закидає", - повідомила Карпа.

Також Наталка сказала, що вони з чоловіком вирішили, якщо народиться дівчинка - вона дасть їй ім'я, якщо хлопчик - ім'я вибере чоловік.

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