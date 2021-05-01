Костянтин Меладзе розповів про нову жінку у житті брата Валерія: її звуть Агата

"Я в шостий раз став дядьком", - з теплою посмішкою поділився композитор.

І додав, що "племінницю назвали Агатою".​

Свою третю вагітність сама Альбіна ретельно приховувала від преси і шанувальників. В цьому їй чимало посприяв карантин. Про поповнення у сім'ї Меладзе стало відомо лише за місяць до народження дитини.

На сьогодні є лише кілька фото Агати. Через кілька днів після народження дівчинки її 42-річна мама показала крихітну ручку дитини.

Фото: Альбіна Джанабаєва показала фото з дочкою (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Пізніше і сам Валерій показав фото донечки.

Фото: Валерій Меладзе показав фото з дочкою (instagram.com/meladzevalerian)

Нагадаємо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей - окрім Агати ще сини Костянтин і Лука.

Крім того, від першої дружини Ірини (вони одружилися в 1989 році) у Валерія є три дочки - Інга, Софія і Орися.