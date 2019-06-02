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Костянтин Меладзе поцілував груди блондинки в клубі (фото)

STYLERЖиття    02.06.2019 - 21:39
Костянтин Меладзе поцілував груди блондинки в клубі (фото)
Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Костянтин Меладзе засвітився з пишногрудою незнайомкою

Костянтин Меладзе потрапив у цікаву історію. У мережі з'явилася інформація про те, що відомий продюсер і композитор зраджує своїй дружині співачці Вірі Брежнєвій.

Чутки з'явилися після того, як мережу облетіла фотографія, на якій чоловік у смугастому піджаку, дуже схожий на Костянтина Меладзе, весело проводить час з незнайомою блондинкою в клубі.

На знімку видно, що він посміхається і втикається носом в пишні груди жінки.

Костянтин Меладзе поцілував груди блондинки в клубі (фото)

Фото з Instagram

Після цього фото, користувачі мережі припустили, що в сімейному житті продюсера настала криза.

Костянтин Меладзе і його дружина поки ніяк не прокоментували чутки про зраду продюсера.

Варто зазначити, що багато користувачів мережі вважають, що на фото не Костянтин Меладзе.

  • Звичайно, це не Меладзе... маячня якась!
  • Це не він;
  • Відразу видно, це не Костянтин;
  • Одягни окуляри - стань Меладзе;
  • Маячня якась! І поруч не стояв!!!
  • Люди, ви що не бачите, що це не Меладзе.

Костянтин Меладзе поцілував груди блондинки в клубі (фото)

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відповіла на чутки про її розлучення з Костянтином Меладзе. Співачка зізналася, що живе в щасливому шлюбі і закликала шанувальників побільше вірити фактам, а не вигадкам.

Раніше повідомлялося про те, що Віра Брежнєва перестала бути українською співачкою. Популярна артистка вкотре зреклася України, чим викликала обурення в мережі.

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