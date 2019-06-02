Константин Меладзе поцеловал грудь блондинки в клубе (фото)

Константин Меладзе засветился с пышногрудой незнакомкой
Константин Меладзе попал в интересную историю. В сети появилась информация о том, что известный продюсер и композитор изменяет своей жене певице Вере Брежневой.
Слухи появились после того, как сеть облетела фотография, на которой мужчина в полосатом пиджаке, очень похожий на Константина Меладзе, весело проводит время с незнакомой блондинкой в клубе.
На снимке видно, что он улыбается и носом утыкается в пышную грудь женщины.
Фото с Instagram
После этого фото, пользователи сети предположили, что в семейной жизни продюсера наступил кризис.
Константин Меладзе и его супруга пока никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Стоит отметить, что многие пользователи сети считают, что на фото не Константин Меладзе.
Скриншот с Instagram
Напомним, что Вера Брежнева ответила на слухи о ее разводе с Константином Меладзе. Певица призналась, что живет в счастливом браке и призвала поклонников побольше верить фактам, а не вымыслам.
Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева перестала быть украинской певицей. Популярная артистка в очередной раз отреклась от Украины, чем вызвала негодование в сети.