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Константин Меладзе поцеловал грудь блондинки в клубе (фото)

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 21:39
Константин Меладзе поцеловал грудь блондинки в клубе (фото)
Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Константин Меладзе засветился с пышногрудой незнакомкой

Константин Меладзе попал в интересную историю. В сети появилась информация о том, что известный продюсер и композитор изменяет своей жене певице Вере Брежневой.

Слухи появились после того, как сеть облетела фотография, на которой мужчина в полосатом пиджаке, очень похожий на Константина Меладзе, весело проводит время с незнакомой блондинкой в клубе.

На снимке видно, что он улыбается и носом утыкается в пышную грудь женщины.

Константин Меладзе поцеловал грудь блондинки в клубе (фото)

Фото с Instagram

После этого фото, пользователи сети предположили, что в семейной жизни продюсера наступил кризис.

Константин Меладзе и его супруга пока никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Стоит отметить, что многие пользователи сети считают, что на фото не Константин Меладзе.

  • Конечно, это не Меладзе... бредятина какая!
  • Это не он;
  • Сразу видно, это не Константин;
  • Надень очки - стань Меладзе;
  • Бред какой-то! И рядом не стоял!!!
  • Люди, вы что не видите, что это не Меладзе.

Константин Меладзе поцеловал грудь блондинки в клубе (фото)

Скриншот с Instagram

Напомним, что Вера Брежнева ответила на слухи о ее разводе с Константином Меладзе. Певица призналась, что живет в счастливом браке и призвала поклонников побольше верить фактам, а не вымыслам.

Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева перестала быть украинской певицей. Популярная артистка в очередной раз отреклась от Украины, чем вызвала негодование в сети.

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