Константин Меладзе поцеловал грудь блондинки в клубе (фото)

Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Константин Меладзе засветился с пышногрудой незнакомкой

Константин Меладзе попал в интересную историю. В сети появилась информация о том, что известный продюсер и композитор изменяет своей жене певице Вере Брежневой.

Слухи появились после того, как сеть облетела фотография, на которой мужчина в полосатом пиджаке, очень похожий на Константина Меладзе, весело проводит время с незнакомой блондинкой в клубе.

На снимке видно, что он улыбается и носом утыкается в пышную грудь женщины.

Фото с Instagram

После этого фото, пользователи сети предположили, что в семейной жизни продюсера наступил кризис.

Константин Меладзе и его супруга пока никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Стоит отметить, что многие пользователи сети считают, что на фото не Константин Меладзе.

Конечно, это не Меладзе... бредятина какая!

Это не он;

Сразу видно, это не Константин;

Надень очки - стань Меладзе;

Бред какой-то! И рядом не стоял!!!

Люди, вы что не видите, что это не Меладзе.

Скриншот с Instagram

Напомним, что Вера Брежнева ответила на слухи о ее разводе с Константином Меладзе. Певица призналась, что живет в счастливом браке и призвала поклонников побольше верить фактам, а не вымыслам.

Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева перестала быть украинской певицей. Популярная артистка в очередной раз отреклась от Украины, чем вызвала негодование в сети.