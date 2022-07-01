Кондратюк висловився про "дві категорії" росіян

Ігор Кондратюк дав оцінку спробам деяких українських артистів достукатися до російських колег і аудиторії після початку повномасштабної війни проти нашої країни, і висловився про "дві категорії" громадян РФ.

Про це відомий телеведучий і продюсер розповів в інтерв'ю " Суспільному ".

Шоумен переконаний, що відеозвернення українських селебріті та інші способи викрити перед російськими шанувальниками і зірками жорстоку військову агресію Москви не дадуть жодного позитивного ефекту й "абсолютно безглузді".

"Росіяни діляться мінімум на дві категорії в моєму розумінні. Є зазомбовані, які вірять в те, що їхній уряд правий, і є люди розумні, які розуміють, що все, що відбувається з березня 2014 року, є жахом", - наголошує Кондратюк.

Так, пояснює він, в сучасному світі високих технологій, глобалізації та "розмитості" кордонів для подорожей "почати доводити, що якісь території є "ісконно" їхніми - це маячня".

За словами Кондратюка, ніякі повідомлення і звернення не допоможуть українським артистам достукатися до "першої групи" росіян.

"Оля Полякова сказала, що вона хоче знайти хоч одну людину - це марна трата її часу, його треба витратити на більш корисну роботу. Чому? Психіатри кажуть, що роззомбування зазомбованих ідеологією, пропагандою людей - це дуже складна медична практика", - висловився ведучий.

Ігор Кондратюк долучився як амбасадор до відновлення Бородянки, розбитої російськими бомбардуваннями (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Кондратюк вважає, що навіть після розмови на концерті ті на словах можуть сказати - мовляв, "Так, ми теж за", але потім "сядуть в машину, повісять російський прапор і проїдуть вулицями Кельна".

"Тому це манівці безграмотних людей, коли на дуже високому рівні пробують розібратися з "хорошими рускімі"", - говорить продюсер.

Також він додав, що "хороші росіяни" - це ті, хто у складі Легіону "Свобода Росії" воює за суверенітет України проти окупантів: "Оце реально хороші рускі".

"Друга частина - ці люди розуміють, чому ми можемо їх тут заборонити. Тому, що, навіть якщо вони давно виїхали за кордон, вони все одно представляють країну агресора і її культуру. Вони розуміють, що без очищення, покаяння і всього іншого, що має зробити їхня батьківщина щодо України, вони для нас - ніхто", - підсумував Кондратюк.