Кондратюк сказав, що потрібно робити з Макаревичем і Ахеджаковою

Кондратюк вважає, що зараз потрібно заборонити всю російську музику. І навіть тих, хто виступає проти дій Росії ще з 2014 року. Це стосується і тих, хто вже виїхав за кордон. Як приклад продюсер навів Макаревича.

"Андрій Макаревич це зрозуміє, він у 2014 році заявив проти Криму, на мій погляд, не для того, щоб у нього колись в майбутньому були ротації його пісень на території України, а просто тому, що у нього є мізки та гідність", - підкреслив Кондратюк.

І давати громадянство представникам РФ в Україні не потрібно. За словами Кондратюка, вони можуть приїхати в нашу країну і жити тут, але ось паспорт їм український не потрібен.

"Лія Ахеджакова заявила, що хоче жити в Україні - нехай приїжджає, живе, громадянство не давати. У перший день після перемоги при її бажанні можна дати, зараз це взагалі не вчасно. Зараз ми воюємо з росіянами. "Заманювати" їх на світовій арені повинні, не знаю хто, може Німеччина", - пояснив продюсер.

Він запропонував варіант, що можна зробити з російськими діячами культури, які хочуть жити та працювати в Україні.

"Нехай приїжджають і живуть. Дати посвідку на проживання на 5 років, які питання. Навіщо робити ці прецеденти, про що це говорить? Що ми добре ставимося до нормальних росіян? Ми до них нормально ставимося, вони проти нас не воюють. Хоча, коли вони там дають концерти, то теж підтримують військову машину, вони це розуміють. Деякі з них взагалі виїхали з країни, правда не знаю, чи залишилися вони податковими резидентами чи ні", - запропонував Кондратюк.

Він наголосив, що хороших росіян у принципі не існує. І єдині добрі росіяни – це ті, хто воює за суверенітет України у легіоні "Свобода Росії".

"Немає хороших росіян, усі хороші росіяни люблять Росію, вони не можуть любити Україну в принципі. Вони можуть її поважати, можуть бути дуже нещасними, їм може бути соромно, як Лії Ахеджаковій, хоча вона й народилася в тодішньому Дніпропетровську. Але вони люблять Росію, і вони мають трусити Росією, а не Україною. Нам не потрібна їхня допомога", - пояснив продюсер.