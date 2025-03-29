Кому повезет на Солнечное затмение, а кому - ждать проблем. Ищите свою дату рождения в списке

День Новолуния и затмение

"В 12:58 по киевскому времени состоится точная фаза Новолуния, а в 12:48 - точная фаза частичного солнечного затмения. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны. Особенно благоприятен для этого первый час после затмения, то есть с 12:48 до 13:48", - рассказала Соловьева.

"Оба светила будут в соединении в Овне. Для Солнца - это одно из лучших положений. Кроме этого, и Солнце, и Луна будут в благоприятных аспектах с Юпитером, формируя таким образом две "Печатки счастья". Также они будут формировать положительные связи с управителем Новолуния - Плутоном", - добавила она.

Благодаря этому, отметила она, все задуманное будет иметь чрезвычайно мощный импульс для реализации. Из-за ретроградности Меркурия и Венеры это затмение может принести существенную поддержку для трансформации уже существующих процессов и ситуаций, а не новых. В первую очередь оно коснется самосознания, внешнего вида, имиджа, манеры поведения, физического состояния, личной инициативы, вопросов личного характера.

Внимательными с действием этого затмения нужно быть тем, кто родился:

с 26 марта по 1 апреля

с 27 июня по 3 июля

с 28 сентября до 4 октября

с 27 декабря до 2 января.

А шанс на позитивные изменения получат те, кто родились:

26 апреля до 2 мая

с 28 июля по 3 августа

с 27 ноября по 3 декабря

с 25 до 31 января.

"Кроме того, этот природный феномен будет влиять на тех, кто имеет в своем гороскопе элементы, которые в этот период будут активированы транзитными светилами. Обязательно проверьте: в какой сфере вашего радикса будут во время затмения транзитные Солнце и Луна: там возможна реализация кармических ситуаций, которые даются для проработки кармических долгов. Их невозможно избежать, главное - правильно на них реагировать, чтобы эта сфера максимально гармонизировалась", - пояснила Соловьева.

"Если все будет отработано корректно, то эта сфера выйдет на новый виток развития. Хотя это затмение Солнца "закрывает" Коридор затмений, влияние на человека этого периода продлится до нескольких месяцев, а иногда - лет", - добавила она.

Кроме этого, 29 марта - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

"Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя сквозь его испытания. Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других", - напомнила эксперт.

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