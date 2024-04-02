В каком порядке лучше всего смотреть все части "Звездных войн": советы от киноманов

Кинематографическая сага о "далекой-далекой галактике" началась еще в середине 1970-х годов. За это время на большие и маленькие экраны было выпущено десятки фильмов полнометражного формата, а также примерно столько же анимационных фильмов и сериалов. Для неопытного зрителя может быть сложно определить, с чего нужно начать из всего этого разнообразия.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский научно-популярный журнал Popular Science рассказывает, в каком порядке лучше всего начать смотреть все части "Звездных войн".

Хронология фильма "Звездные войны" охватывает несколько десятилетий, начиная с оригинальной трилогии конца 1970-х - начала 1980-х годов. Трилогия-приквел вышла в конце 1990-х - начале 2000-х, а сиквел трилогии вышел на экраны в 2010-х.

На протяжении этого периода с перерывами выпускались различные отдельные фильмы, предлагающие фанатам возможность более глубоко изучить конкретных персонажей и события.

"Звездные войны" в порядке выхода в кинотеатрах

Выбрав просмотр фильмов "Звездные войны" в порядке их выхода в кинотеатрах, вы почувствуете, каково было расти вместе с этим сериалом. Хотя этот порядок не обязательно дает вам целостную временную шкалу, каждая трилогия может существовать сама по себе. Они демонстрируют полные сюжеты ключевых персонажей, но при этом прекрасно сочетаются с другими трилогиями.

Такой порядок просмотра позволяет вам сначала испытать волнение и сюрпризы оригинальной трилогии, а затем приквелы, раскрывающие предысторию.

"Звездные войны" в том порядке, в котором они были выпущены в кинотеатрах:

Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда (фильм, 1977 год)

Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар (фильм, 1980 год)

Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая (фильм, 1983 год)

Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза (фильм, 1999 год)

Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов (фильм, 2002 год)

Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов (фильм, 2005 год)

Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы (фильм, 2015 год)

Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи (фильм, 2017 год)

Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход (фильм, 2019 год)

Как смотреть фильмы "Звездные войны" в хронологическом порядке

Если вы поклонник линейного повествования, возможно, вы захотите посмотреть фильмы "Звездные войны" в хронологическом порядке. Это означает, что нужно начать с "Эпизода I: Скрытая угроза" и пройти трилогию-приквел, прежде чем перейти к оригинальной трилогии и завершить трилогией-сиквелом.

Это позволит вам прочувствовать историю в том порядке, в котором события происходят во вселенной "Звездных войн". В этот список входят два связанных фильма, не входящие в трилогии: