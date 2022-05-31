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Кому небезпечно їсти зелень: петрушку, кріп, шпинат і цибулю

Фото: Кому категорично не можна їсти зелень (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Зелень дуже корисна для здоров'я і багато людей намагаються її вживати не тільки в весняно-літній сезон, а й взимку. Однак у зелені є ще й протипоказання.

Кому категорично не можна вживати зелень - читайте нижче.

У зелені міститься вітамін К, велика кількість аскорбінової кислоти, вітаміни групи А і В. А ще в зелені містяться харчові волокна, які уповільнюють всмоктування рідин, холестерину і вуглеводів.

Вживання зелені та сирих продуктів з високим вмістом вітаміну К протипоказано людям із захворюванням шлунка, бо це призводить до подразнення шлунково-кишкового тракту і викликає роздратування.

Також не варто ризикувати людям з алергічними реакціями, тому, що зелень може викликати реакцію організму. Вживання петрушки або зеленої цибулі може спровокувати важку алергічну реакцію.

Не рекомендується зелень людям з харчовою непереносимістю. До речі, через пів року така непереносимість може зникнути й невелику кількість зелені можна повернути в раціон.

Не можна їсти зелень з високим вмістом вітаміну С людям з гастритом, виразкою шлунка, панкреатитом, сечокам'яною хворобою - реакція буде сумна.

Лікарі рекомендують з обережністю і в невеликій кількості їсти зелень вагітним, через те, що це може привести до підвищеного збудження плода. Як варіант - зелень можна обробити термічно. При цьому всі необхідні вітаміни та корисні речовини залишаються.

Руколу, щавель, зелену цибулю - не варто вживати алергікам, а також людям з індивідуальною непереносимістю. Щавлева кислота може спровокувати не тільки спазми та набряки, а ще й спровокувати виникнення каменів у нирках.

Петрушку не варто вживати людям із захворюванням нирок і сечового міхура, бо ця трава має сечогінний ефект. І не можна петрушку вагітним - вона призводить в напругу м'язи матки.

Кінзу і селеру дієтологи не радять людям з проблемами серцево-судинної системи. Ця зелень багата вітаміном К, який підвищує згортання крові.

Кріп не можна їсти тим, хто страждає від зниженого тиску. А велика кількість кропу може викликати запаморочення, слабкість і нудоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найшкідливіший чай.

А також ми розповідали про те, кому не можна їсти редис.

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