Компост за месяц! Как быстро сделать удобрение, которого так ждут ваши растения

Быстрый компост: что это и как работает

В отличие от традиционного способа, так называемый горячий компост - это активный процесс с участием термолюбивых бактерий. Он позволяет превратить отходы в удобрение буквально за 30 дней. Все благодаря высокой температуре внутри кучи, которая должна достигать от +50 до +65 °C.

Чтобы запустить этот механизм, нужна правильная смесь ингредиентов: зеленые материалы (трава, пищевые отходы, навоз) и коричневые (сухая трава, опилки, бумага, листья). Важно их измельчить и смешать в соотношении примерно 1:1. Добавьте горсть зрелого компоста - это источник бактерий.

После этого тщательно смочите массу, но не до жидкого состояния - достаточно, чтобы она напоминала влажную губку. Куча должна иметь объем не более одного кубометра, и ее желательно прикрыть тканью или пленкой для сохранения тепла.

Что делать с компостной кучей

Самое важное в горячем компостировании - это контроль температуры. Уже на 2-5 день температура внутри должна подняться до +50 °C или выше. Как только она снизится до +43 °C - пришло время перевернуть кучу. Это насыщает смесь кислородом и активизирует процесс.

Во время компостирования кучу стоит перемешивать каждые 4-5 дней, чтобы поддерживать равномерное распределение тепла и предотвратить загнивание. При необходимости добавляйте воду, если масса начинает пересыхать, но не переувлажняйте.

Все это длится около 30 дней. За это время куча прогревается и охлаждается несколько раз. Именно эти волны активности бактерий и делают компост максимально полезным и безопасным - все патогены и семена сорняков уничтожаются при высоких температурах.

Компост - удобрение, в котором можно утилизировать все кухонные отходы (фото: Freepik.com)

Как понять, что компост готов

Финальный результат - рассыпчатая темная масса, без неприятного запаха, с однородной структурой. Если большинство составляющих потеряли форму, а температура держится ниже +30 °C - компост можно считать готовым. Но для стабилизации его стоит оставить еще на 1-2 недели в покое.

Перед применением на грядках дайте компосту "отдохнуть", чтобы микроорганизмы завершили работу. Не забывайте: во время перемешивания или разложения компоста используйте респиратор, чтобы избежать вдыхания пыли и спор.

Благодаря этой технологии вы получите быстрое, качественное и биологически активное удобрение, что значительно улучшит ваш урожай и здоровье почвы.