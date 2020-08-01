Ці компоненти не можна додавати в шашлик: страва буде зіпсована

Приготування шашлику справа серйозна і відповідальна. Але якщо взятися за неї з розумом, то можна порадувати друзів і рідних соковитим і ароматним блюдом, приготованим на мангалі.

Як не зіпсувати собі та іншим враження від відпочинку на природі пересушеним м'ясом і підгорілими овочами, розповів досвідчений шеф-кухар, пише АиФ.

Надлишок кислоти в маринаді

Всілякі кислі пом'якшувачі, на кшталт оцту, лимона, ананаса, ківі та інших погано впливають на м'ясо. А для якісного молодого м'яса вони взагалі не потрібні. Фахівець радить додати кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.

Багато інгредієнтів для маринаду

Не потрібно заправляти м'ясо всім, що давно лежить в холодильнику. Адже маринад потрібен для додаткової соковитості, а не для того, щоб забити смак м'яса. Можна використовувати свіжі трави, цибулю, часник.

Не соліть м'ясо відразу

Якщо додати такий важливий і потрібний компонент як сіль в м'ясо при замочуванні, це буде сприяти витягуванню з нього вологи. Така помилка чревата тим, що навіть шашлик з найкращого м'яса буде сухим. Правильніше за все - додати сіль безпосередньо перед запіканням.

Не можна міксувати овочі з м'ясом

Так любить робити багато хто, насаджуючи поперемінно зі шматочками м'яса цибулю, томати та інші овочі. Але в овочів і м'яса час приготування різний, тому ваш гарнір до м'яса просто згорить. Краще смажити овочі на окремому шампурі і зняти їх раніше.

Поливати або не поливати м'ясо маринадом під час готування?

А ось тут вже особиста справа кожного. Шеф-кухар пропонує змішати маринад з червоним вином і злегка збризнути за п'ять хвилин до готовності.

Раніше ми писали, шашлик з якого м'яса не можна їсти в спеку, тому що він стає дуже небезпечним.

Крім того, ми повідомляли, що лікарі назвали найшкідливіший маринад для шашликів, який виділяє канцерогени.

Також експерти назвали найнебезпечніші продукти на нашому столі. Деякі з них можуть пошкодити стравохід і заразити щурячою хворобою.