Компанія-гігант: як виглядає Serum Institute of India, яка виробляє вакцину Covishield

В Україні вже другий тиждень проходить вакцинація препаратом Covishield, який робиться в Індії на найбільшому виробництві Serum Institute of India. Після надходження вакцини в країну суспільство в соцмережах вибухнуло гнівом в стилі "нам привезли погану і неякісну вакцину".

У нашому матеріалі ми вирішили розповісти про найбільшу біотехнологічну та фармацевтичну компанію Serum Institute of India, де виготовляється Covishield, а також 1,5 мільярда інших вакцин щорічно.

Історія компанії Serum Institute of India

Serum Institute of India - це індійська біотехнологічна і фармацевтична компанія. Це найбільший в світі виробник вакцин. Його з легкістю можна назвати фармацевтичним гігантом. Підприємство розташоване в місті Пуна і було засновано Сайрусом Пунавалла в 1966 році. Компанія є дочірньою компанією холдингової компанії Poonawalla Investment and Industries.

Відповідно, компанія вже 55 років виробляє вакцини й щорічно продає на світовий ринок 1,5 мільярда доз.

Серед перших продуктів компанії, що виробляються у великих кількостях були правець антитоксин, зміїна протиотрута, вакцина АКДП, а також вакцина MMR.

У 2009 році компанія взялася за розробку вакцини від свинячого грипу. Зараз в арсеналі підприємства виготовлення вакцин Tubervac (BCG), Poliovac від поліомієліту й інші вакцини для календаря вакцинації дітей.

Як виглядає Serum Institute of India

Зазначимо, що Serum Institute of India створив найсучасніші лабораторії з високотехнологічним обладнанням та комп'ютеризованим обладнанням для виробництва і тестування біологічних препаратів, що рятують життя.

Serum Institute of India знаходиться в місті Пуна (фото: seruminstitute.com)

Ось так зовні виглядає компанія (фото: seruminstitute.com)

Ось так виглядає компанія Serum Institute of India зсередини (фото: seruminstitute.com)

На сайті компанії сказано, що виробничі потужності постійно модернізуються, щоб забезпечити відповідність правилам GMP, і були акредитовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Всупереч думці українців, що на підприємстві працюють люди без належного захисту та з антисанітарією - це зовсім не так.

65% вакцин для світового ринку робляться тут (фото: seruminstitute.com)

Підприємство володіє новітніми технологіями для перевірки своїх продуктів на наявність будь-яких твердих частинок, які не виявляються звичайним людським оком.

Маючи ліцензію на додаткові об'єкти Serum Institute of India має можливість виробляти вакцини більш ніж на одному заводі, тим самим полегшуючи виробництво великої кількості доз в найкоротші терміни. Саме тому вакцини розробляються в рекордні терміни, але це не говорить про їх погану якість.

Розробка вакцини від COVID-19

Компанія Serum Institute of India співпрацює з фармацевтичною фірмою AstraZeneca, яка розробляє AZD1222 у партнерстві з Оксфордським університетом. Саме за замовленням AstraZeneca в Індії виготовляють вакцину Covishield. Ціна однієї дози вакцини для закупівлі становить 3 долари США, що дозволить придбати препарат країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Дуже важливо відзначити, що компанія також досягла угоди з Novavax про виробництво вакцини Novavax NVX -CoV2373 для Індії та інших країн з низьким і середнім рівнем доходів. Компанія також буде виробляти назальну вакцину Codagenix CDX-005 від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує Covishield до використання. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Як виготовляють Covishield на Serum Institute of India