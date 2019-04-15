Комунальні платежі: українцям приготували неприємний сюрприз

Тарифи на комунальні платежі постійно змінюються і цієї зими багато споживачів накопичили заборгованості через підвищення вартості послуг. З 1 травня в Україні вступить новий закон "Про житлово-комунальні послуги", який додасть боржникам нові неприємності. Про це пише "КП в Україні".

Відрегулювати взаємовідносини між споживачами комунальних послуг та їх постачальниками планувалося ще в 2017 році, але введення нових правил кілька разів переносилося. Однак з 1 травня зміни повинні все-таки вступити в дію.

Які норми передбачені в новому законі:

Введення абонентської плати за комунальні послуги;

Буде нараховуватися пеня за прострочення оплати комунальних послуг;

Представники комунальних служб отримають дозвіл заходити в житло;

З'явиться дозвіл відключати комунальні послуги за несплату;

Комунальні підприємства будуть оплачувати штрафи, якщо відключать абонента від послуг незаконно;

Пеня буде нараховуватися, якщо абонент не оплатив комунальні послуги до 20-го числа поточного місяця. Вона буде невелика, всього 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Тобто, якщо заборгованість за один місяць склала 500 гривень, то за один місяць борг зросте на півтори гривні. За два місяці – на 3 гривні. І так далі. Сума пені за законом не може перевищити 100% боргу. Проте тим, у кого борги за комунальні послуги на кілька тисяч гривень, нарахування пені відчують.

За воду доведеться платити абоненсткую плату (Колаж РБК-Україна)

Юристи вказують на декілька нюансів. Приміром, якщо у споживача є заборгованість по зарплаті, і він може надати документи, які це підтверджують, то він звільняється від нарахування пені.

Також пеню не маю права нараховувати, якщо у споживача немає укладеного договору з постачальником послуги. І після його укладення пеня може нараховуватися тільки на ті борги, які будуть утворені після. На борги, які утворилися до укладення договору, ця норма не поширюється і на них нараховувати пеню права не мають.

Проте за заборгованість можуть відключити комунальні послуги. Хоча за законом, газ або електрику відключати не можна, а от інші послуги – можна. Але як це буде працювати на практиці – поки незрозуміло.

Недопущення перевіряючих до квартири або до лічильників також може стати приводом для відключення послуги. Тому перевіряючих варто пускати в своє житло.

Абонентську плату планують ввести за гарячу та холодну воду, а також за опалення і вивезення сміття. За газ та електроенергію - ні. Вираховувати її будуть за спеціальною формулою. В яку входить коефіцієнт витрати за гарячу воду та опалення, коефіцієнт витрати за холодну воду, за вивезення сміття і мінімальна заробітна плата в 2019 році. У середньому абонентська плата може скласти приблизно від 15 до 50 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що найближчим часом комунальні тарифи чекають зміни.

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