Коментатор футбольного матчу назвав Росію країною-агресором у прямому ефірі (відео)

У Москві на матчі між "Спартаком" і британським "Лестером" коментатор в прямому ефірі назвав Росію країною-агресором. Зробив це українець Сергій Лук'яненко в ефірі сервісу MEGOGO.

Про це стало відомо з трансляції матчу на онлайн-ресурсі.

Лук'яненко назвав Росію країною-агресором і країною окупанта і висловив тим самим свою громадянську позицію.

"Добрий вечір, вітаю вас у Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої Батьківщини півострів. Країни, яка почала війну на сході України", - почав свою промову коментатор.

Далі Лук'яненко продовжив не менш красномовно.

"На жаль, ця війна забрала, за даними ООН, понад 13 тисяч життів. Зрозуміло, що я, як громадянин України, сьогодні щиро бажаю "Спартаку" поразки в матчі з "Лестером", тому що спорт не може прославляти Росію - країну, яка не може жити в мирі зі своїми сусідами. Але як коментатор я буду намагатися працювати нейтрально", - заявив Лук'яненко.

Його слова виявилися пророчими і "Спартак" у себе вдома програв з рахунком 3:4. Всі голи у команди "Лестера" забив гравець Патсон Дака.

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