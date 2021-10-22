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Комментатор футбольного матча назвал Россию страной-агрессором в прямом эфире (видео)

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Москва, Пятница 22 октября 2021 08:29
Комментатор футбольного матча назвал Россию страной-агрессором в прямом эфире (видео) Фото: Матч между "Спартаком" и "Лестером" (twitter.com.fcsm_official)
Автор: Людмила Жукова

В Москве на матче между "Спартаком" и британским "Лестером" комментатор в прямом эфире назвал Россию страной-агрессором. Сделал это украинец Сергей Лукьяненко в эфире сервиса MEGOGO.

Об этом стало известно из трансляции матча на онлайн-ресурсе.

Лукьяненко назвал Россию страной-агрессором и страной оккупанта и высказал тем самым свою гражданскую позицию.

"Добрый вечер, приветствую вас в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой родины полуостров. Страны, которая начала войну на востоке Украины", - начал свою речь комментатор.

Далее Лукьяненко продолжил не менее красноречиво.

"К сожалению, эта война унесла, по данным ООН, более 13 тысяч жизней. Понятно, что я, как гражданин Украины, сегодня искренне желаю "Спартаку" поражения в матче с "Лестером", потому что спорт не может прославлять Россию - страну, которая не может жить в мире со своими соседями. Но как комментатор я буду стараться работать нейтрально", - заявил Лукьяненко.

Его слова оказались пророческими и "Спартак" у себя дома проиграл со счетом 3:4. Все голы у команды "Лестера" забил игрок Патсон Дака.

Видео с этими словами - смотрите ниже.

Как мы ранее писали, Епифаний жестко прошелся по УПЦ МП и сказал, что они ни разу не назвали Россию агрессором.

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