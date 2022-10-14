Комаровский рассказал о пользе и вреде картофеля: "все не так однозначно!"

Доктор Евгений Комаровский высказался о влиянии на здоровье такого популярного овоща, как картофель, его полезных свойствах, а также прокомментировал многочисленные "мифы" о вредности этого продукта.

Об этом известный педиатр и ведущий рассказал в своем Facebook .

"Множество людей принципиально убеждены в том, что им картофель - нельзя. Что картофель страшно вреден. Что от картофеля вот такие попы и лица. И вообще - от картофеля бывает диабет, рак, куча проблем со щитовидной и прочее. И я это слышу от кучи народу", - говорит доктор высшей категории.

Комаровский признался, что у него даже складывается впечатление, что для людей, которые пристально следят за своей диетой не существует большего врага, чем картофель.

Так, врачу стало обидно, что про его любимый овощ рассказывают "столько гадостей", поэтому решил картофель реабилитировать.

"Поэтому давайте разбираться - что в картофеле не так, и что в нем хорошего", - предложил Комаровский.

Положительные свойства картошки

Овощ имеет огромное количество витаминов В, С.

В кожуре картофеля - много калия, что позволяет регулировать обмен натрия.

"Главная особенность картофеля - уникальная. Он создает длительное ощущение сытости", - обращает внимание доктор.

В чем проблема с картофелем

"Картофель - это углеводы, прежде всего крахмал. Попадая в наш организм крахмал расщепляется, превращается в глюкозу... делает это значительно быстро, что создает нагрузку на инсулин, на обмен веществ, и всю эту глюкозу надо быстро усвоить", - рассказал Комаровский.

При этом, по словам врача, принципиально важно отметить, что весь крахмал в картофеле - не однородный, и его можно разделить на две категории.

Так, если первый дает глюкозу и быстро расщепляется ферментами, то второй - особый компонент - называется устойчивый крахмал.

Именно этот устойчивый в тонком кишечнике крахмал доходит до толстого кишечника практически в неизмененном виде, где "кормит, прямо взращивает" полезную микрофлору, регулирует обмен веществ, влияет и уменьшает воспалительные процессы.

"От него много пользы. Он профилактирует онкологию толстого кишечника, помогает справиться с запорами. Короче говоря - у него куча полезных эффектов", - подчеркивает врач.

Важное правило о картофеле

Как объяснил Комаровский, правильное приготовление способно повлиять на количество устойчивого крахмала.

"То есть мы можем сделать так, что устойчивый крахмал, который не влияет на уровень глюкозы, не повышает его резко, и который доходит до толстого кишечника в неизмененном виде, и там от него куча пользы - мы можем сделать так, что его станет на 15-20% больше", - говорит врач.

Заслуженный педиатр объяснил, что для этого надо не кушать картофель сразу же после приготовления, а охладить его, просто дать остыть.