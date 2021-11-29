ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комаровський розніс українських лікарів за неправдиві діагнози, "крапельниці і укольчики"

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 18:50
Комаровський розніс українських лікарів за неправдиві діагнози, "крапельниці і укольчики" Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський розкритикував лікарів за помилкові діагнози, які ставлять тільки в нашій країні. Педіатр каже, що українці звикли оцінювати якість лікування за критерієм "зробив тобі боляче лікар чи ні".

Про це заслужений лікар розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Педіатр перерахував найпопулярніші "дивні" діагнози, які зустрічаються в медкартках українців.

"Вегетосудинна дистонія... Діатез, дисбактеріоз, внутрішньочерепний тиск, дискінезія жовчовивідних шляхів. У кожного таке було, тільки всім це лікували крапельницями, укольчиками", - говорить він.

Експерт зазначив, що український лікар може вважатися "хорошим" тільки тоді, коли щось робить пацієнту.

"У нас же класична тактика - коли у тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу "Магнезію". І жо*а потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням", - заявляє педіатр.

Але якщо ви не відчуваєте, ніяких "наслідків" лікування - значить воно, нібито неефективне.

"Причому, чим сильніше болить ду*а, тим ой який доктор хороший. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить - це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували", - додав доктор Комаровський.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилці.

Також повідомлялося, що Комаровський назвав найгіршу кашу, яку не варто купувати і готувати ні дітям, ні дорослим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський
LITE
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"