Комаровський розніс українських лікарів за неправдиві діагнози, "крапельниці і укольчики"

Доктор Євген Комаровський розкритикував лікарів за помилкові діагнози, які ставлять тільки в нашій країні. Педіатр каже, що українці звикли оцінювати якість лікування за критерієм "зробив тобі боляче лікар чи ні".

Про це заслужений лікар розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Педіатр перерахував найпопулярніші "дивні" діагнози, які зустрічаються в медкартках українців.

"Вегетосудинна дистонія... Діатез, дисбактеріоз, внутрішньочерепний тиск, дискінезія жовчовивідних шляхів. У кожного таке було, тільки всім це лікували крапельницями, укольчиками", - говорить він.

Експерт зазначив, що український лікар може вважатися "хорошим" тільки тоді, коли щось робить пацієнту.

"У нас же класична тактика - коли у тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу "Магнезію". І жо*а потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням", - заявляє педіатр.

Але якщо ви не відчуваєте, ніяких "наслідків" лікування - значить воно, нібито неефективне.

"Причому, чим сильніше болить ду*а, тим ой який доктор хороший. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить - це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували", - додав доктор Комаровський.