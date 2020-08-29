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Комаровський розповів, коли в Україні буде доступна перевірена вакцина від COVID-19

Субота 29 серпня 2020 09:10
Комаровський розповів, коли в Україні буде доступна перевірена вакцина від COVID-19
Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Дарья Русина

Євген Комаровський розповів, як скоро буде доступна перевірена вакцина і що потрібно зробити для більш швидкого результату. Про це доктор повідомив на своєму YouTube-каналі.

На повноцінні клінічні випробування, за словами лікаря, потрібно близько чотирьох років. Складнощі починаються на третьому етапі, оскільки саме він займає найбільше часу.

На цьому етапі вакцина вводиться людям різного віку, різної статі, різного стану здоров'я. Оцінюються довгострокові наслідки вакцинації та досліджується рівень антитіл. Для цього необхідна величезна кількість добровольців та коштів. При цьому доктор запевняє, що процес можна прискорити.

"У нас є всі можливості сьогодні скоротити терміни, оскільки коштів ніхто не шкодує. Добровольців багато, оскільки безробітних величезна кількість і величезна кількість фірм-виробників, які активно обмінюються інформацією та об'єднують зусилля", - зазначив Комаровський.

При активній реалізації третього етапу клінічних випробувань протягом 6-12 місяців можна провести ці випробування, якщо коштів не будуть шкодувати.

"Якщо буде якісна вакцина, то можна буде переконатися в тому, що вона безпечна та ефективна приблизно протягом одного року. Так що я залишаюся при думці, що пересічна людина зможе мати доступ до якісної вакцини до кінця 2021 року. А до того часу нам всім доведеться вчитися жити з коронавірусом", - додав лікар.

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