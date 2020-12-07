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Комаровський розповів, чи врятує від COVID-19 протизапальне

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, чи можуть протизапальні засоби, що продаються в кожній аптеці, від коронавірусу.

Знаменитий лікар відповів у своїх соцмережах на питання підписниці, яка розповіла історію чоловіка, що страждає на цукровий діабет і артрит.

Попри групу ризику, він легше переніс COVID-19, ніж дружина, у якої таких проблем зі здоров'ям немає.

"Я дуже здивувалася, а потім зустріла інформацію про те, що люди, які регулярно приймають препарати від артриту, наприклад диклофенак, як той знайомий, чомусь більш стійкі до цього захворювання. Дійсно прийом нестероїдних протизапальних полегшує перебіг ковіда?" - запитали у педіатра.

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Комаровський відповів, що препарат диклофенак відноситься до нестероїдних протизапальних засобів. Якщо їх довго приймати, менше шансів хворіти на коронавірус з невисокою температурою. Тобто по відчуттях хвороба проходить легше, але на ймовірність ускладнень прийом препарату ніяк не впливає.

"Іншими словами, людина, що приймає нестероїдні протизапальні засоби, має стільки ж шансів на важку форму ковіда і на госпіталізацію, як і людина, такі засоби не приймає", - резюмував Комаровський.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський розкритикував методи боротьби з коронавірусом в Україні.

Також знаменитий лікар розповів, як правильно лежати, якщо у вас коронавірус і ураження легенів.

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