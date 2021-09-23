Комаровський розповів, скільки українців мають антитіла до COVID-19

Близько половини українців вже мають антитіла до коронавірусу. Також не варто забувати про 10 мільйонів вакцинованих громадян.

На думку медика, через півроку-рік у всіх громадян вже будуть антитіла до COVID-19.

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, врешті-решт, точно через півроку-рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є - лікарів, вчителів... треба просто вкладати гроші в допомогу", - зазначив медик.

Комаровський також нагадав, що в Україні вікова категорія 70+ (найбільш вразливі від коронавірусу) активно не хоче вакцинуватися.

А ось люди від 20 до 35 років активно вакцинуються та хочуть захиститися.

Лікар впевнений, що пенсіонерів слід заохочувати йти на щеплення матеріально. Наприклад, можна виділити "винагороду" у розмірі 5 тисяч гривень, якщо пенсіонер отримає обидві дози вакцини від коронавірусу.