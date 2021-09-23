ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комаровський розповів, скільки українців мають антитіла до COVID-19

Новость на русском →
Четвер 23 вересня 2021 15:49
Комаровський розповів, скільки українців мають антитіла до COVID-19 Фото: Комаровський розповів, скільки людей мають антитіла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Близько половини українців вже мають антитіла до коронавірусу. Також не варто забувати про 10 мільйонів вакцинованих громадян.

Про це повідомив на каналі "Україна 24" заслужений український педіатр Євген Комаровський.

На думку медика, через півроку-рік у всіх громадян вже будуть антитіла до COVID-19.

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, врешті-решт, точно через півроку-рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є - лікарів, вчителів... треба просто вкладати гроші в допомогу", - зазначив медик.

Комаровський також нагадав, що в Україні вікова категорія 70+ (найбільш вразливі від коронавірусу) активно не хоче вакцинуватися.

А ось люди від 20 до 35 років активно вакцинуються та хочуть захиститися.

Лікар впевнений, що пенсіонерів слід заохочувати йти на щеплення матеріально. Наприклад, можна виділити "винагороду" у розмірі 5 тисяч гривень, якщо пенсіонер отримає обидві дози вакцини від коронавірусу.

Як ми раніше писали, Комаровський чітко відповів, чи захистить щеплення від штаму "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Свято 23 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день
Свято 23 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день