Комаровський розповів, як правильно вибрати зубну щітку: все індивідуально

Комаровський розповів, як правильно вибрати зубну щітку (фото: pixabay.com)

Комаровський поділився корисними рекомендаціями

Зубні щітки різноманітні за формою, мають різні текстури, розміри і форми щетини. Тому Євген Комаровський вирішив поділитися правилами, які допоможуть правильно вибрати щітку в магазині. Відповідний пост опубліковано в Instagram.

Ступінь жорсткості щетини повинна бути м'якою при захворюваннях ротової порожнини, проблемах з яснами або емаллю зубів, для вагітних або дітей, які молодші 12 років.

Середня жорсткість підійде для людей зі здоровими зубами і жорстка - для тих, у кого є схильність до утворення зубного нальоту. Часто використовуються тільки за рекомендацією лікаря.

Якщо кінчики щетинок округлені - десна пошкоджуються менше всього. Загострені - вичищають зуби і простір між ними. Тупі, в свою чергу, добре масажують ясна.

Голова довжини щітки може відрізнятися за розміром. Для дорослих - 2,5-3 см, для дітей - 1,5-2 см. А рухома головка допомагає почистити навіть далекі зуби. Довга ручка щітки дозволить регулювати натиск і уникнути травм ясен, а ручка з гумовими елементами потрібна для того, щоб рука не ковзала.

Євген Комаровський про зубних щітках (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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