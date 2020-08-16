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Комаровский рассказал, как правильно выбрать зубную щетку: все индивидуально

Воскресенье 16 августа 2020 07:03
Комаровский рассказал, как правильно выбрать зубную щетку: все индивидуально
Комаровский рассказал, как правильно выбрать зубную щетку (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Комаровский поделился полезными рекомендациями

Зубные щетки разнообразны по форме, имеют различные текстуры, размеры и формы щетины. Поэтому Евгений Комаровский решил поделиться правилами, которые помогут правильно выбрать щетку в магазине. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Степень жесткости щетины должна быть мягкой при заболеваниях ротовой полости, проблемах с деснами или эмалью зубов, для беременных либо детей, которые младше 12 лет.

Средняя жесткость подойдет для людей со здоровыми зубами и жесткая - для тех, у кого есть склонность к образованию зубного налета. Часто используются только по рекомендации врача.

Если кончики щетинок округленные - десна повреждаются менее всего. Заостренные - вычищают зубы и пространство между ними. Тупые, в свою очередь, хорошо массируют десна.

Голова длины щетки может отличаться по размеру. Для взрослых - 2,5-3 см, для детей - 1,5-2 см. А подвижная головка помогает почистить даже дальние зубы. Длинная ручка щетки позволит регулировать нажим и избежать травм десен, а ручка с резиновыми элементами нужна для того, чтобы рука не скользила.

Комаровский рассказал, как правильно выбрать зубную щетку: все индивидуальноЕвгений Комаровский о зубных щетках (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал об опасности кондиционеров

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