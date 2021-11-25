Комаровський розповів, як правильно міряти тиск, і в яких випадках треба терміново до лікаря

Заслужений лікар каже, що зараз в Україні дуже багато препаратів, які допомагають контролювати тиск.

І якщо ви робите регулярно виміри, і бачите, що показники високі, вони "стрибають", і таке триває кілька днів, це не привід нервувати, а привід піти до лікаря і змінити схему лікування.

"Варіантів змінювати схему лікування величезна преогромна кількість. У сімейних лікарів - терапевтів, є дуже ефективні протоколи лікування. І ці протоколи розписані на той випадок, якщо запропонована схема не дає бажаних результатів", - говорить медик.

Якщо цифри артеріального тиску нестабільні, це означає що лікарю прийшов час застосувати іншу альтернативну схему.

Правильно виміряти тиск - ще те завдання

За словами Комаровського, в цій, здавалося б, простій справі, є багато нюансів.

Наприклад, повний сечовий міхур може підвищити цифри на 10-15 пунктів.

"Щоб виміряти тиск, потрібно прокинутися, і щоб з цього моменту пройшло не менше 30 хвилин. Бажано за півгодини до вимірювання не бігати, не стрибати, не істерити, не дивитися жахи по телевізору, не їсти, не пити, не курити", - додав медик.

До початку вимірювання потрібно спокійно посидіти. А міряти слід кілька разів, після кожного записуючи результати.

Манжету не можна накладати ні в якому разі на одяг - тільки на голу руку.

Крім того, коли виміряєте тиск вдома, а потім прийдете до лікаря, він буде завжди на 10-20 міліметрів ртутного стовпа вище. Але це норма, так як ви, по-перше, йшли, а по-друге, хвилювалися.