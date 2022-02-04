Комаровський розповів, чи потрібно дітям полоскати хворе горло

Про це відомий лікар заявив на своєму YouTube-каналі , відповідаючи на запитання українців.

Комаровський також обурився тим, що його запитали, як змусити 5-річну дочку полоскати горло, оскільки їй призначили уколи. За словами експерта, немає такої дитячої хвороби, особливо хвороби горла, яку лікують уколами.

"У 21 столітті придумано величезну кількість ліків, антибіотиків у вигляді солодких сиропів, солодких суспензій, які миттєво всмоктуються при прийомі всередину", - зазначив лікар.

При цьому він додав, що внутрішньовенно ліки необхідно вводити дитині тільки, в тому випадку, якщо вона не в свідомості або з якоїсь причини не може ковтати.

"Якщо вам лікар сказав, що ви не можете полоскати, тому я призначаю вам уколи. Перше, що треба зробити - терміново шукати нормального лікаря", - заявив Комаровський.

Доктор також сказав, що якщо у дитини ангіна, то полосканням її вилікувати неможливо, більш того, це прямий шлях до інвалідності. Ангіна лікується антибіотиками, які приймаються всередину, при цьому не потрібно робити ніяких уколів.

Якщо ж у дитини не ангіна, а звичайна ГРВІ, то в такому разі полоскання теж марна справа.

Якщо на мигдалинах у дитини засох слиз і ви намагаєтеся полосканням прибрати його, то варто задати питання, чому він там з'явився? Це означає, що було спекотно, сухо, був дифіцит рідини в організмі і дитина дихала ротом, а не носом.

Як лікувати хворе горло дитини

необхідно дитині промити носик;

використовувати судинозвужувальні краплі, погодивши їх з лікарем;

зволожити і провітрити кімнату;

добре напоїти дитину.

Євген Комаровський розповів, чи потрібно дітям полоскати горло (відео: YouTube)