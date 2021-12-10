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Комаровський розповів, що дійсно має бути у шкільних класах для здоров'я дітей

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П'ятниця 10 грудня 2021 08:23
Комаровський розповів, що дійсно має бути у шкільних класах для здоров'я дітей Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Доктор Євген Комаровський розповів, що необхідно для шкільних класів, щоб діти в них не садили своє здоров'я. Педіатр закликав звертати особливу увагу на повітря в приміщеннях навчальних закладів, яким дихають учні.

Про це ведучий, заслужений лікар України висловився на своєму каналі в YouTube.

"Головна трагедія наших класів, наших шкіл полягає в тому, що 30 людей (знаходяться) в замкнутому, погано вентильованому просторі", - зазначив Комаровський.

У цьому контексті доктор вказав на проблему, коли педагоги просто не хочуть провітрювати класи, часто через острах застудитися.

"Тому що більшість вчителів - це звичайні наші жінки, з нашою сумною ментальністю. Які протягу бояться, ці жінки, більше за всі віруси та мікроби у світі", - нарікає педіатр.

На думку Комаровського, в шкільних класних кімнатах потрібні термометр, гідрометр, датчик рівня вуглекислого газу CO2, який би керував продуктивністю вентилятора або сигналізував про необхідність проведення.

"Тому головна ознака хорошого класу, це: термометр і гідрометр на стінці - раз. Батьки скинулися на прилад, який називається датчик вуглекислоти. Цей датчик, якщо загорівся червоним кольором, це означає що в кімнаті немає нормальної вентиляції, і треба негайно припинити урок, і вигнати дітей, провітрити приміщення", - розповів доктор.

Відео: доктор Комаровський назвав речі, необхідні в шкільних класах, щоб діти були здорові

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи є тяга до солодкого симптомом якоїсь хвороби.

Додамо також, перед цим доктор Комаровський розповів, який штам коронавірусу зараз найбільше загрожує українцям.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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