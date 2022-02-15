Комаровський розповів, що робити якщо закладає вуха при посадці літака і як зменшити біль

Доктор Євген Комаровський в черговому своєму ролику розповів, що потрібно робити, щоб у вас не закладало вуха при посадці літака.

Крім того, на своєму YouTube-каналі він пояснив, як зменшити біль у вухах в такому випадку.

Відомий український педіатр розповів, що вуха закладає під час посадки літака через перепад тиску. В цей час у людини перекривається слухова труба, яка знаходиться між порожниною вуха і носа.

Завдяки слуховій трубі повітря з рівною силою тисне на барабанну перетинку з боку носа і з боку вуха. Саме тому барабанна перетинка може коливатися.

Що робити в такому випадку

Комаровський каже, що якщо вуха закладає помірно, то в цьому нічого страшного немає. При цьому можна здійснювати часто ковтальні рухи. Можна використовувати смоктальні цукерки, але головне при цьому часто робити ковтальні рухи.

Якщо ви подорожуєте з немовлятами, то під час посадки літака дитину бажано прикласти до грудей, або дати їй попити водички.

Якщо вуха болять дуже сильно

Якщо ж ви відчуваєте реальні проблеми й у вас дуже сильно болять вуха, то перед посадкою літака треба використовувати судинозвужувальні краплі. Таким чином буде запобігатися спазм слухової труби.

Євген Комаровський пояснив, що робити якщо при посадці літака закладає вуха