Комаровский объяснил, какой йодид калия пить для профилактики, а какой при аварии
Доктор Евгений Комаровский рассказал о разнице между препаратом калия йодид 125 и 0,25. Такие таблетки используют при ядерной катастрофе, ведь они позволяют предотвратить поглощение организмом человека радиоактивного йода.
Об этом доктор рассказал в своем Telegram.
По его словам, главное не цифры - 125 или 0,25, а единица измерения.
В частности, МКГ (микрограммы) - это для профилактики дефицита йода в организме. МГ (миллиграммы) и Г (граммы) - для использования при атомной аварии.
Поэтому украинцам следует знать, что:
- 1 МГ = 1000 МКГ;
- 1 Г = 1000 МГ;
- 125 МГ это - 0,125 Г.
Комаровский говорит, что в таблетке 0,25 Г - 250 МГ, но 1 человеку однократно нужно выпить 125 МГ, поэтому таблетку нужно поделить пополам.
Если таблетка 0,125 Г - это 125 МГ, а человеку однократно нужно 125 МГ, тогда таблетку нужно выпить полностью.
"Если доза в МКГ - выбросить (отложить после войны), это не подходит для экстренной профилактики", - говорит специалист.
Как принимать таблетки в случае опасности
Добавим, что калия йодид пьют всего один раз по сигналу от правительства Украины или спасателей. Принимать йодид калия заранее нельзя, так как в этом случае он может быть не эффективен.
Дозы приема препарата различаются в зависимости от возраста. Поэтому пить йодид калия необходимо в следующей дозировке:
- младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) - 16 мг;
- детям от одного месяца до трех лет - 32 мг;
- от 3-х до 12 лет - 62,5 мг;
- подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям - 125 мг.
Однако, важно заранее проконсультироваться с врачом о возможной реакции вашего организма на его применение, так как можно серьезно навредить своему здоровью.
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