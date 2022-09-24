ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комаровский объяснил, как не заболеть главными "осенними хворями"

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 10:28
Комаровский объяснил, как не заболеть главными "осенними хворями" Фото: Комаровский дал советы, как не заболеть осенью (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Межсезонье у многих людей сопровождается хроническими и "сезонными" заболеваниями. Это простуда и ОРВИ, грипп, заболевания мочеполовой и дыхательной системы, обострение хронических болезней суставов, язва желудка, сезонная аллергия.

Доктор Комаровский в своем журнале рассказал, что же нужно делать, чтобы осенью оставаться здоровыми.

Профилактика - это главное

Для того, чтобы наслаждать осенью, а не болеть, главное - это профилактика. Для этого нужно укреплять иммунитет - заниматься физкультурой, побольше гулять, применять контрастные процедуры закаливания, тренировать горло дозированным воздействием холода. Также очень важно делать прививки от гриппа, пневмококка, коронавируса.

Одежда и обувь должна быть у вас по погоде, чтобы не переохладиться. Следите за прогнозом погоды, а чтобы не промокнуть под холодным осенним дождем, приобретите дождевик и резиновые сапоги.

Людям с хроническими заболеваниями стоит быть чуть внимательнее к своему здоровью.

Что же делать, если вы все-таки заболели осенними болезнями?

Ларингит

Это вирусная инфекция, провоцирующая воспаление в гортани, где находятся голосовые связки. Симптомы ларингита включают осипший голос и грубый, лающий кашель. К этим признакам добавляется неприятное першение в горле и боль при глотании.

Как лечить ларингит?

Вам нужно полоскание травяными отварами, обильное теплое питье, не раздражающее горло, пюреобразная пища.

Грипп

Грипп и острые респираторные инфекции обычно носят сезонный характер. Дело в том, что температура воздуха снижается, а отопление еще не включили. При выборе одежды на работу или в школу мы ориентируемся чаще на дневное тепло. Одеваемся не по погоде, забывая курточку дома. Школьники, долгое время пробыв в небольшом семейном коллективе, ежегодно сталкиваются с "обновленной" микрофлорой целой школы и подхватывают инфекции друг друга.

Какая профилактика ОРВИ:

  • Обеспечьте организм витаминами С и D, микро- и макроэлементами, достаточным количеством белка.
  • Избегайте скопления людей, а при заболевании и в помещении носите маску.
  • Мойте руки и прикрывайте рот при чихании.
  • Промывайте нос и горло солевым раствором.
  • Пейте больше воды или отваров фруктов.

Боли в суставах

Хронические заболевания суставов тоже могут обостриться в осенний период. Чаще это беспокоит людей в преклонном возрасте: воспалительные и невоспалительные заболевания суставов, артриты и артрозы. Это происходит из-за смены атмосферного давления и одновременного повышения влажности воздуха.

Какая профилактика боли в суставах?

Специальная физкультура, здоровое питание и выбор одежды и обуви по погоде. Уменьшить ноющую боль в суставах помогает "местное" тепло, например от шарфа из шерсти, противовоспалительные таблетки и мази.

Напомним, что Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет перед холодной зимой.

А до этого Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя