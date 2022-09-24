Комаровский объяснил, как не заболеть главными "осенними хворями"

Межсезонье у многих людей сопровождается хроническими и "сезонными" заболеваниями. Это простуда и ОРВИ, грипп, заболевания мочеполовой и дыхательной системы, обострение хронических болезней суставов, язва желудка, сезонная аллергия.

Доктор Комаровский в своем журнале рассказал, что же нужно делать, чтобы осенью оставаться здоровыми.

Профилактика - это главное

Для того, чтобы наслаждать осенью, а не болеть, главное - это профилактика. Для этого нужно укреплять иммунитет - заниматься физкультурой, побольше гулять, применять контрастные процедуры закаливания, тренировать горло дозированным воздействием холода. Также очень важно делать прививки от гриппа, пневмококка, коронавируса.

Одежда и обувь должна быть у вас по погоде, чтобы не переохладиться. Следите за прогнозом погоды, а чтобы не промокнуть под холодным осенним дождем, приобретите дождевик и резиновые сапоги.

Людям с хроническими заболеваниями стоит быть чуть внимательнее к своему здоровью.

Что же делать, если вы все-таки заболели осенними болезнями?

Ларингит

Это вирусная инфекция, провоцирующая воспаление в гортани, где находятся голосовые связки. Симптомы ларингита включают осипший голос и грубый, лающий кашель. К этим признакам добавляется неприятное першение в горле и боль при глотании.

Как лечить ларингит?

Вам нужно полоскание травяными отварами, обильное теплое питье, не раздражающее горло, пюреобразная пища.

Грипп

Грипп и острые респираторные инфекции обычно носят сезонный характер. Дело в том, что температура воздуха снижается, а отопление еще не включили. При выборе одежды на работу или в школу мы ориентируемся чаще на дневное тепло. Одеваемся не по погоде, забывая курточку дома. Школьники, долгое время пробыв в небольшом семейном коллективе, ежегодно сталкиваются с "обновленной" микрофлорой целой школы и подхватывают инфекции друг друга.

Какая профилактика ОРВИ:

Обеспечьте организм витаминами С и D, микро- и макроэлементами, достаточным количеством белка.

Избегайте скопления людей, а при заболевании и в помещении носите маску.

Мойте руки и прикрывайте рот при чихании.

Промывайте нос и горло солевым раствором.

Пейте больше воды или отваров фруктов.

Боли в суставах

Хронические заболевания суставов тоже могут обостриться в осенний период. Чаще это беспокоит людей в преклонном возрасте: воспалительные и невоспалительные заболевания суставов, артриты и артрозы. Это происходит из-за смены атмосферного давления и одновременного повышения влажности воздуха.

Какая профилактика боли в суставах?

Специальная физкультура, здоровое питание и выбор одежды и обуви по погоде. Уменьшить ноющую боль в суставах помогает "местное" тепло, например от шарфа из шерсти, противовоспалительные таблетки и мази.