Комаровский объяснил, как общаться с людьми с инвалидностью, чтобы не оскорбить их

Как общаться с людьми, которые имеют инвалидность

"Многие слышали, что люди с инвалидностью нуждаются в особом отношении. Поэтому многие начинают бояться этого общения, избегать его, потому что возникает комплекс - человек боится ошибиться, обидеть его. Но если вами руководят искренние намерения, если вы действительно хотите помочь, то вы точно не ошибетесь. Поэтому относитесь к человеку так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам, и вы никогда не ошибетесь", - говорит Комаровский.

Он подчеркивает, что прежде всего в других нужно признавать человека, а затем его особенности. Поэтому правильно говорить не инвалид, а человек с инвалидностью, или, например, человек с ДЦП, аутизмом или синдромом Дауна.

Не бойтесь спросить у человека с особыми потребностями, нуждается ли он в помощи, и если да - то какой. Не стесняйтесь переспросить, если не поняли.

"Не начинайте помогать, если вы еще не получили ответа относительно того, примет ли человек эту помощь", - советует врач.

По словам Комаровского, нужно признавать личное пространство другого человека. Например, инвалидная коляска, палка или собака-поводырь - это также личное пространство другого человека.

"Если вы общаетесь с человеком, который имеет сурдопереводчика, то важно обращаться к человеку, а не к переводчику. Также не бойтесь переспрашивать, если вы чего-то не поняли", - говорит Комаровский.

Также он советует, когда вы общаетесь с человеком на инвалидной коляске, присесть, чтобы ваши лица были на одном уровне и мы вам было удобно разговаривать.

"Всегда, когда вы организовываете общей досуг, то думаете приспособлено ли это место для людей с инвалидностью. Например, сможет ли там проехать инвалидка коляска", - отмечает Комаровский.

Если вы сопровождаете незрячего человека, то комментируйте все, что видите вокруг. Например, здесь грязно, мокро, или, что вы приближаетесь к лестнице.

"Если вы предлагаете человеку сесть, то надо направить его руку к стулу, и пусть человек садится дальше сам. Ни в коем случае не стоит его самому сажать", - отмечает врач.

Если общаетесь с человеком, что не слышит, то стоит определить, какой способ коммуникации ему подходит. Например, если он умеет читать по губам - то говорите медленно, четко, не отворачивайтесь от него. Если тема сложная - можете отправить эмейл.

Комаровский отмечает, что главное - это соблюдать здравый смысл, не жалеть времени и внимания в общении с такими людьми.