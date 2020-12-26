Комаровський пояснив, як хворим на коронавірус вдома врятуватися від нестачі кисню

В умовах пандемії коронавірусу багато хворих пацієнтів відчувають брак кисню і самостійно намагаються вдома забезпечення себе і рідних кисневими концентраторами, але не знають елементарних правил користування обладнанням. А це загрожує вибухом кисневого балона.

Як вдома використовувати кисневий концентратор, розповів відомий доктор Євгеній Комаровський.

Він наголосив, що важливо перед використанням знати, що таке редуктор і кисневий балон. Зокрема, потрібно пам’ятати, що кисень несумісний з жирами, тобто, якщо руки в олії або чомусь подібному, не можна працювати з кисневими балонами. Таке обладнання вибухонебезпечне.

Зі слів Комаровського, якщо під час інфікування коронавірусом, відчувається дефіцит кисню і пульсоксиметр показує сатурацію нижче 92%, то кисневий балончик на 40 вдихів або киснева подушка, якою користуються кілька хвилин, нічого принципово не змінять.

Кисень потрібен, коли є відчуття нестачі повітря і/або пульсоксиметр показує нижче 93. Комаровський каже, що вдома найефективніше і найбезпечніше використовувати кисневий концентратор. Але важливо перед використанням провітрювати кімнату, бо обладнанню потрібно добувати кисень.

"І якщо ви поставили концентратор в кімнату, але все навколо закрили, щоб хворого, не дай боже, не продуло, то прилад не зможе ефективно працювати - йому просто не буде звідки брати кисень", - пояснює фахівець.

У разі, якщо пацієнт вирішує придбати або взяти в оренду кисневий концентратор, варто звернути увагу на те, що прилад повинен бути розрахований щонайменше на 5 літрів за хвилину (а краще на 10). Використовувати його допоки не піде відчуття нестачі повітря, поки не перестанете задихатися, і сатурація не стане 95 і вище.

"Скільки на це піде часу - не знає ніхто. Але крім концентратора обов’язково ще лежати на животі щонайменше 4−6 годин на день. І тільки коли стане суб'єктивно й об'єктивно (сатурація підніметься мінімум до 93−95) краще, зможете поділитися концентратором з тим, хто його потребує", - підсумував Комаровський.

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